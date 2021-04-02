Türkiye İstanbul'da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Duyan sokakta toplandı

İstanbul'da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Duyan sokakta toplandı

Türkiye

İstanbul'da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Duyan sokakta toplandı

İstanbul Küçükçekmece’de 15 yaşındaki genç, yüksek gerilim hattı teline temas ettiği için hayatını kaybetti. Gencin ailesi ve mahalleli sokakta toplanarak gözyaşı döktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02 Nisan 2021, Cuma 14:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Küçükçekmece’de yüksek gerilim hattı teline temas eden 15 yaşındaki genç öldü. Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşında olduğu öğrenilen genç yüksek gerilim hattına temas etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İlgili Haberler
4 hırsız yüzünden liseli gencin bacağı kesilecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hızlı bir çark
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 200 metreden arabayla denize uçtu! Zonguldak'ta korkunç olay...