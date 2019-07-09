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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi

09 Temmuz 2019, Salı 07:30
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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor. (TRT Haber)

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