FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor. (TRT Haber)