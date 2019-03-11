Yumurtaları kaynattığı ocağı açık unutup kıraathaneye gitti, ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. İlginç olayın adresi Beyoğlu Hasköy.

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, 62 yaşındaki Nurettin Çevirgen, 3 hafta önce evinde yumurta haşladı. Bu sırada 42 yıllık eşi Semra Çevirgen de yürüyüşe çıktı. Yaşlı adam yumurtaları yanına aldı, evden ayrıldı.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Eve gelen Semra Çevirgen, evdeki gaz kokusunu fark etti. "Eve geldiğimde her yer gaz ile bürünmüştü. Beni öldüreceğini düşündüm." diye konuşan Semra Çevirgen, savcılığın yolunu tuttu ve eşine, "öldürmeye tam teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

"EVDE YUMURTA KABUĞU YOK" SUÇLAMASI

Şikayetin ardından savcılık Nurettin Çevirgen'e 4 ay evden uzaklaştırma cezası verdi ve eşine her ay 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.

"BAŞIMA NE GELDİYSE BU İKİ YUMURTADAN GELDİ"

Nurettin Çevirgen ise o anları şöyle anlatıyor:

"Başıma ne geldiyse bu iki yumurtadan geldi. İki yumurtayı kaynattım fakat ocağın gazını kapatmayı unuttum. Eşim yürüyüşten eve geliyor. 'Öldürmeye tam teşebbüs'ten beni savcılığa şikayet ediyor. Bilerek kasti hiçbir şey yok. Unuttum. Yumurtayı evde soysam hiçbir şey olmayacaktı. Gelip kıraathanede soydum, bilemedim. Nereden bileyim yumurtadan başıma böyle bir şey geleceğini.

Yumurtaların kabuğu evde olmadığı için 4 ay eve yaklaşmama ve 500 TL cezaya mahkum ediliyorum. Gülünür böyle cezaya."