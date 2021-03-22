Türkiye İstanbul'da gece çamur yağdı, sabah aracını gören şok oldu!

İstanbul'da gece çamur yağdı, sabah aracını gören şok oldu!

Türkiye

İstanbul'da gece çamur yağdı, sabah aracını gören şok oldu!

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.

22 Mart 2021, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü.



Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.


DHA

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