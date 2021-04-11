Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da Cihangir'de genç bir kadın güpegündüz saldırıya uğradı. Kadın direndiğinde ise saldırgan boğazını sıktı. O görüntüler sosyal medyada yayınlanınca infial etkisi yarattı.





x





Sanatkarlar parkında bir kadın güpegündüz saldırıya uğradı.

Parkta elinde telefonla yürüyen kadının arkasına bir kişi yaklaştı. Birinin yaklaştığını ilk anda fark etmeyen kadın önce tacize uğradı. Kadın tacize direndiğinde ise saldırgan ile mağdur arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında saldırgan genç kadını bir kaç metre ileriye iterek tellere sıkıştırdı.

TELLERE YASLADI

Saldırgan genç kadını tellere yasladı ve boğuşmasını öyle devam ettirdi. Boğuşma nedeniyle parktaki demirlerde de yamukluk meydana geldi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Emniyet her yerde saldırganı arıyor.



