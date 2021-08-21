Türkiye İstanbul'da genç kız TikTok videosu çekmek isterken can verdi! O anlar kamerada

İstanbul'da genç kız TikTok videosu çekmek isterken can verdi! O anlar kamerada

Türkiye

İstanbul'da genç kız TikTok videosu çekmek isterken can verdi! O anlar kamerada

İstanbu Esenyurt'ta TikTok için video çektiren 23 yaşındaki Kübra Doğan çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü, o esnada video çeken akrabasının kamerasına saniye saniye yansıdı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 13:20 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. O anlar genç kızın akrabasının cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 19.30'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.



23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M. , gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz veriyordu. Bu sırada Kübra Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşerek can verdi. Kübra Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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