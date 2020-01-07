İstanbul'daki tarihi dokusunu kaybetmeden uzun yıllardır hizmet veren kafe ve pastanelerin bir kaç tanesini sizler için araştırdık. Hikayeleriyle dikkat çektikleri gibi lezzetleriyle de kendini asla unutturmayan kafeler için "İstanbul'da gezilecek mekanlar" haberimize göz atın.

İnci pastanesi 1944 yılında Lucas Zigoridis tarafından kuruldu ve ilk olarak Beyoğlu yeşil çam sokağında Büyük Kulüp (Cercle d’Orient) binasında hizmet vermeye başladı. İlk olarak hizmet verdikleri dükkan da daha önceden Atatürk'ün gömlekçisi hizmet vermekteymiş. Hizmetiyle kendini var eden İnci pastanesi bugünlere gelmesinin tek sırrının bu olduğunu söylüyor. İnci pastanesinin başından geçen olumsuz olaylar nedeniyle ilk açıldığında faaliyet gösterdiği dükkandan taşınmak zorunda kaldığı için günümüzde Beyoğlu mis sokakta hizmet vermekte. Kurulduğu günden beri Arnavut kökenli olan Rum aile işletmesini ailedeki yeni nesle devrederek bugünlere geldi ve şuan Lucas Zigoridis torunu olan Paola Loor İnci pastanesinin başında görev almakta. Bu lezzetin kaybolmasını istemeyen Paola Loor, İnci pastanesinin hizmete devam etmesi için sürekli Türkiye'ye geliyor ve bir yandan da İspanyada yaşayan iki kızına ve annesine vakit ayırmaya çalışıyor. 60 yıldır İnci pastanesine emek veren Musa Ateş İnci pastanesinin işletme müdürlüğünü yapmakta. 1960 ile 1984 yılları arasında Büyükada da şube açıp kapatmış olan İnci pastanesinin şuan başka bir şubesi yoktur.

Yaptıkları profiterol sayesinde uluslararası bir müşteri portföyü oluşturan İnci pastanesin de damak zevkinize göre bir çok tatlı bulabilirsiniz. İnci pastanesi İstanbul'da gidilebilecek olan tarihi pastaneler arasında yer almakta.

Paola Loor ve Musa Ateş

Mandabatmaz Türk Kahvesi

Mandabatmaz Türk kahvesi 52 yıllık bir hikayeye sahip. İlk olarak çay, kahve pişirme evi olarak isimsiz bir şekilde hizmet vermişler ve daha sonra Mandabatmaz Türk Kahvecisi adını almış ve Cemil Filik tarafından kurulmuştur. İkinci neslin işletmeciliğini devraldığı Mandabatmaz'ın hikayesini şuan işletme sahibi olan Cüneyt Filik ve Can Özmen'in anlatımıyla " İstiklal caddesi trafiğe açıkken ve burası tüketim yeri değilken, üretim yapıldığı zamanlar da hanlara, pasajlara çay ve kahve servisi yapıyorduk yine kapımızın önünde oturma alanlarımız vardı. 1980'li yılların ortalarında bir müdavimiz amcamın yaptığı kahveyi içince amcama " Cemil abi senin bu pişirdiğin kahve çok güzel, çok yoğun, çok köpüklü bunun üzerine manda çıksa batmaz" diyor ve bunu duyan müşterilerimiz kısa süre içerisinde Türk kahvesi isterken bana bii manda batmaz diye hitap etmeye başlıyorlar. Cep telefonunun kullanımı yayılmadığı zamanlarda Taksim'de 3 buluşma nokta vardı insanlar için. Bunlardan biri Galatasaray üniversitesi önü, AKM önü ve birde manda batmaz. İlk açıldığında hizmet verdiğimiz dükkan da hala kahve yapmaya devam ediyoruz ve 1 yıldır aynı sokakta hemen yan dükkanı da alarak havasını bozmadan hizmete devam ediyoruz. Pişirme tekniğimiz sıcak su, yüksek ateş kullanıp ve kendi kahve çekirdeğimizi kullanıyoruz" diye belirtti.

Bir çok kahve çeşiti bulabileceğiniz Mandabatmaz Türk kahvecisinde kahveninizin yanına tatlı söyleyebilirsiniz.

Can Özmen





Tarihi Çengelköy Çınaraltı çay bahçesi

İstanbul Üsküdar'da yer alan tarihi Çınaraltı aile çay bahçesi 1963 yılından bu yana çay bahçesi olarak hizmet vermektedir. Çınaraltı adını almasının sebebi iste yaklaşık 800 yıllık bir çınarın gölgesinde bulunuyor olmasındandır. Bu çay bahçesinin bir özelliği misafirlerin dışarıdan yemek getirebilmesidir. Tam olarak sıcak bir aile ortamını yakalayabileceğiniz bu çay bahçesinde istediğiniz zaman ister evde hazırladığınız kahvaltılıklarınızla isterseniz dışarıda paket yaptırdığınız yiyeceklerinizle mekana gelip oturup dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Çınaraltı aile çay bahçesinin kendine özgü lezzetleri de mevcuttur. İçeriye girdiğiniz an itibariyle sizi eskilere götürecek tarihi bir dokusu mevcut. Tarihi Çınaraltı aile çay bahçesinin bir özelliği ise boğazı panoramik bir manzarayla görmesidir. Şimdiden gidecek olanlara kısa bir ön bilgi mekanda rezervasyon yapılmamaktadır.

Nev-i Cafe

Nev-i cafe hizmet verdiği binası ile tarihi bize buram buram yaşatıyor. Sultan II. Mahmut döneminde Yeniçeri karakolu olarak yaptırılan bina Cumhuriyet sonrasına kadar bu amaçla kullanılmış. 2000'li yılların başında özel mülkiyete devredilerek halka hizmet veren bir yer haline getirildi. Nev-i cafe'nin içerisine girdiğiniz an itibariyle ortamın ambiyansı ruhunuzu dinlendirmeye başlayacak. Loş ışıkları ve yaratıcı dekorasyonunu incelerken közde Türk kahvesi içmeyi unutmayın. Nev-i cafe Fatih ilçesinde Balat caddesi üzerinde hizmet vermekte.

Baylan Pastanesi

İstanbul'da 1923 yılından bu yana hizmet veren Baylan pastanesi şahsına münasır lezzetiyle müşterilerine hizmet veriyor. Pastaları, turtaları ve çikolatalı, kremalı, kakaolu tatlılarıyla batı kökenli lezzetler üretiyorlar. Cumhuriyet ile yaşıt olan Baylan pastanesi, İstanbul'da uzun süreden beri hizmet veren en eski pastaneleri arasında yer almaktadır. Baylan pastanesinin kurucusu Filip Lenas, Arnavutluk ile kuzey Yunanistan arasındaki dağlık Epir bölgesinden yirminci yüzyılın başında İstanbul'a göç ettiğinde 16 yaşındaydı. Tek hedefi iyi bir pasta ustası olmaktı. Pastacı olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını 1923'te Beyoğlu Deva Çıkmazı'nda Baylan pastanesini açarak hedefine ulaşmıştır. Eskiden şairlerin buluşma ve tartışma noktası olan Baylan pastanesi günümüzde de bir çok insanın buluşma noktası olarak biliniyor.

Posta.com.tr

Editör: Büşra Akkaya

busra.akkaya@posta.com.tr

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