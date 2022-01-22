Türkiye İstanbul için gök gürültülü kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya saat verdi

İstanbul için gök gürültülü kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya saat verdi

Türkiye

İstanbul için gök gürültülü kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya saat verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları kar yağışı için uyardı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 21:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı. Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi



İHA

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