Gün boyunca bulutlu ve parçalı bulutlu havanın etkili olduğu İstanbul'da güneş gün batımında bulutların arasından yüzünü gösterdi.

Eminönü sırtlarından bakıldığında Süleymaniye Camii'ne denk gelen günbatımı, yaz güneşi ışıklarıyla bulutları sarı ve kızıl tonlarına adeta boyadı.

Ortaya çıkan renk cümbüşü ise görsel bir şölene sahne oldu.

DHA