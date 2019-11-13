Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerinin altyapısını güçlendirmek için özel bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

Süreci İstanbul’dan başlatacaklarını belirten Özel, ”İstanbul’daki 5 lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız.

Konservatuvar, güzel sanatlar liselerindeki 300 müzik öğretmenimize eğitim verecek. Ulusal ve uluslararası etkinlikler birlikte düzenlenecek. Müfredat birlikte güncellenecek. Öğretmenlerimiz, çalgı yapımı konusunda eğitim alacaklar” dedi.