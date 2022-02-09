İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam
İstanbul’da 1.25’ten satılan halk ekmeğin Cuma gününden itibaren yüzde 60 zamlı olarak 2 TL’den satılacağı açıklandı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 22:32 Son Güncelleme:
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İstanbul’da 1.25’ten satılan 250 gram halk ekmeğin 11 Şubat Cuma gününden itibaren yüzde 60 zam eklenerek 2 TL’den satılacağı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gram Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.”
İSTANBUL (İHA)
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