Ekonomi İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam

Ekonomi

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam

İstanbul’da 1.25’ten satılan halk ekmeğin Cuma gününden itibaren yüzde 60 zamlı olarak 2 TL’den satılacağı açıklandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 22:32 Son Güncelleme:
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İstanbul’da 1.25’ten satılan 250 gram halk ekmeğin 11 Şubat Cuma gününden itibaren yüzde 60 zam eklenerek 2 TL’den satılacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gram Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.”

İSTANBUL (İHA)

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