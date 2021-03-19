Türkiye İstanbul'da hareketli anlar

İstanbul'da hareketli anlar

Türkiye

İstanbul'da hareketli anlar

Maltepe'de yangın çıkan evde mahsur kalan kişi, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

19 Mart 2021, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın saat 15.00 sıralarında İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Sarmaşık sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki daireden çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanları görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan dairenin kapısını açmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak içerde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ve baygınlık geçiren Serhan Parlak, sedyeyle ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin gururu
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 sözleşmeli hemşire alacak