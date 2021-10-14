Türkiye İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden ateş açıldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden ateş açıldı

Türkiye

İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden ateş açıldı

İstanbul Avcılar'da kurulan denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalandı.

14 Ekim 2021, Perşembe 00:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçlarda aramalar yaparken, kişilerin GBT kontrolünü yaptı. Saat 20.00 sıralarında polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı.

Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatılırken, Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

1 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Olay yeri inceleme ekipleri caddenin bir bölümünü trafiğe kapatarak çalışma yaptı.

Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
Pes dedirten olay! Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdiYer: İstanbul! Araçlar tek tek durduruldu


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ekipleri şaşkına çeviren hırsızlık! Saman balyaları arasına gizlemişler