Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da hava kirliliği gün geçtikçe artıyor. Hava kalitesi verilerine göre Şişli, Sultangazi, Esenyurt ve Alibeyköy’de kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü.

İstanbul’da havadaki kirlilik oranı şehrin dört bir noktasına kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarıyla takip ediliyor.

TRT HABER'in haberine göre; kentte yaşayanlar özellikle sabah saatlerinde güne hava kirliliğiyle başlarken, kirlilik kronik rahatsızlığı olan vatandaşları etkileyecek boyuta ulaştı.

KİRLİLİĞİN BİRÇOK NEDENİ VAR

Son günlerde ülkede hakim olan yüksek basınç alanı nedeniyle, ölçülen hava kirliliği miktarı daha yüksek gözüküyor.

Yüksek basınç alanının yanı sıra bölgelere göre de hava kirliliği seviyesi değişiyor. Evleri ısıtmak için kullanılan yakıt, iş yerlerinde yapılan faaliyetler ve trafik nedeniyle hava kirliliği seviyesi artıyor.

RİSKİN ARTTIĞI İLÇELER

Şişli, Sultangazi, Esenyurt ve Alibeyköy’de sarı olan renk turuncuya yani hassas seviyeye döndü. Hava kirliliği hassas seviyeye ulaşan bir başka yer ise trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mecidiyeköy.

KİRLİ HAVA BİRKAÇ GÜN DAHA SÜREBİLİR

Uzmanlar kentte hakim olan kirli havanın birkaç gün daha sürebileceğini açıklıyor. Hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sportif faaliyetlerin az yapılması, vücudun fazla yorulmaması öneriliyor.



