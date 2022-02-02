İstanbul'da hava durumu! Meteoroloji uyardı: İstanbul'da yağmur etkisini artıracak
İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı. İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da yağmurun Avrupa Yakası'nda başladıktan sonra kent geneline yayılması bekleniyor. Kar alarmı! Yağmurun gece saatlerinde İstanbul'un yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son dakika İstanbul'a kar ve yağmur uyarısı...
02 Şubat 2022, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;
"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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