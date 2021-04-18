Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile gece Trakya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.





Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, ise yaptığı açıklamada, 'Bereket yağmurları geliyor' dedi. Toros, 14 Nisan - 14 Mayıs tarihlerinde yaşanan yağışlar ile ilgili tarihi bilgiler verirken, Sahra Çölü'nden taşınan tozların içindeki minerallerin faydalarına dikkat çekti. Toros, Çarşamba gününe kadar tozların yoğun şekilde ülkemizde olacağını belirtti.

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Bu gece başlıyor, iller alarma geçti...İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor. Bu nedenle, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



