İstanbul'da hava durumu son dakika! Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık 22 derece olacak
İstanbul'da hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Yurt genelinde güneşli ve sıcak habere etkili olacak. Marmara Bölgesi'nden parçalı bulutlu hava bekleniyor. İstanbul'da 28 Nisan Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 22 derece olacak. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...
28 Nisan 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıklar bugün iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacağını açıkladı. Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. İstanbul'da bugün sıcaklığın 22 dereceye çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul'da 28 Nisan Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 22 derece olacak.
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilen bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI YURT GENELİNDE ARTACAK
Çarşamba günü, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Perşembe günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak görülecek.
HAVA DURUMU RAPORU! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MANİSA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
Videoyu Oynat
ESKİŞEHİR 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 10°C, 20°C
Parçalı az bulutlu
GİRESUN 10°C, 20°C
Parçalı az bulutlu
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu, zamanla bölgenin doğu kesimlerinin çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık