Türkiye İstanbul'da hava durumu uyarısı! Meteoroloji son dakika duyurdu

İstanbul'da hava durumu uyarısı! Meteoroloji son dakika duyurdu

Türkiye

İstanbul'da hava durumu uyarısı! Meteoroloji son dakika duyurdu

İstanbul'a yapılan hava durumu uyarısına göre, sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava olacağını duyurdu. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde ise yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS VE ARDAHAN'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzincan'da 31, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.


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