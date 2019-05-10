Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Torosların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNDEN SONRA...

Son günlerde serin günler yaşayan vatandaşlar, hafta sonu planları için hava durumunu inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminine göre, önümüzdeki iki gün yağmurlu geçecek.

Pazar günü ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın İstanbul’da 13-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Özellikle pazar gününden sonra sıcaklıklar hissedilir olarak da iyiden iyiye yükselecek.