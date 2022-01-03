İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Valilik duyurdu
İstanbul’da meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarında 4-10 derece üzerinde artış bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi...
03 Ocak 2022, Pazartesi 17:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının 4-10 derece üzerinde bir artış beklendiğini duyurdu.
İstanbul’da meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyen yağışlı ve soğuk havaların bugünden itibaren terk edeceği; yarından itibaren sıcaklıkların 4-10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre;
2022’nin ilk günlerinde bölgemizi etkileyen yağışlı ve soğuk havalar bugünden itibaren bölgemizi terk etmiş bulunmaktadır.
Yarından (Salı) itibaren bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Bölgemiz merkezlerinde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları;
- İstanbul: 17,
- Edirne: 17,
- Kırklareli: 17,
- Tekirdağ: 17,
- Kocaeli: 21,
- Sakarya: 21,
- Yalova: 19 derecedir.