Türkiye İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Valilik duyurdu

İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Valilik duyurdu

Türkiye

İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Valilik duyurdu

İstanbul’da meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarında 4-10 derece üzerinde artış bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi...

03 Ocak 2022, Pazartesi 17:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının 4-10 derece üzerinde bir artış beklendiğini duyurdu.

İstanbul’da meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyen yağışlı ve soğuk havaların bugünden itibaren terk edeceği; yarından itibaren sıcaklıkların 4-10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre;

2022’nin ilk günlerinde bölgemizi etkileyen yağışlı ve soğuk havalar bugünden itibaren bölgemizi terk etmiş bulunmaktadır.

Yarından (Salı) itibaren bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Bölgemiz merkezlerinde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları;

- İstanbul: 17,

- Edirne: 17,

- Kırklareli: 17,

- Tekirdağ: 17,

- Kocaeli: 21,

- Sakarya: 21,

- Yalova: 19 derecedir.


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