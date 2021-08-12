İstanbul'da helikopter destekli dev denetim
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 3 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.
12 Ağustos 2021, Perşembe 02:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen, "Yeditepe Huzur" uygulaması saat 19.00'da başladı. Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
Asayiş uygulamasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yer aldı.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Uygulama kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı
"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması saat 21.00'de sona erdi.
AA
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