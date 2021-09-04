Türkiye İstanbul'da hepsine el konuldu! Tam 6 ton! Denize bırakıldı

İstanbul'da hepsine el konuldu! Tam 6 ton! Denize bırakıldı

Türkiye

İstanbul'da hepsine el konuldu! Tam 6 ton! Denize bırakıldı

Son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde kaçak avlanan midyelere el konuldu. Tam 6 ton midye denize bırakıldı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 09:52 Son Güncelleme:
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde kaçak avlandığı belirlenen 6 ton midyeye el konuldu. Canlı oldukları belirtilen midyeler denize bırakılırken, kaçak avlanan midyelerin naklini yapanlar hakkında idari para cezası uygulandı.

İBB Hal Zabıta Amirliği tarafından geçen perşembe Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde bir kamyona kara kıllı midye yüklendiği görüldü. Durum, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi.

Midyelerin toplam 230 çuval içinde 6 ton civarında ve canlılık özelliği taşıdığından doğal yaşam alanları olan denize iade edilmesine karar verildi. Midyeler, Fatih, Yenikapı Limanı'na getirildi. 6 ton civarındaki kara kıllı midye denize bırakıldı. Kaçak avlanan midyelerin naklini yapanlar hakkında idari para cezası uygulandı.

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