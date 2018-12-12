Kısıklı’daki bir holding binasında bomba düzeneği bulundu
İstanbul Üsküdar Kısıklı’da bulunan bir holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi
Üsküdar Kısıklı’da bulunan bir holding binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı.
DÜZENEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ekipler, bina etrafındaki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti.
Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.
DHA