Kısıklı’daki bir holding binasında bomba düzeneği bulundu

Üsküdar Kısıklı’da bulunan bir holding binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı.

DÜZENEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekipler, bina etrafındaki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti.

Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

DHA