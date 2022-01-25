Türkiye İstanbul'da İETT çalışmadı, ekranlar iptal yazısıyla doldu

İstanbul'da İETT çalışmadı, ekranlar iptal yazısıyla doldu

Türkiye

İstanbul'da İETT çalışmadı, ekranlar iptal yazısıyla doldu

Kar yağışından dolayı özel araçlarla yola çıkılmaması uyarıları yapılan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının hizmet verememesi vatandaşları zor duruma soktu.

25 Ocak 2022, Salı 23:26 Son Güncelleme:
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Özel araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan İstanbul'da iptal olan İETT seferleri vatandaşı dondurucu soğukta zorladı.


Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti.

Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.

İSTANBUL (İHA)

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