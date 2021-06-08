Türkiye İstanbul'da iğrenç iddia! Şüphelinin evini kurşunlandılar

İstanbul'da iğrenç iddia! Şüphelinin evini kurşunlandılar

Türkiye

İstanbul'da iğrenç iddia! Şüphelinin evini kurşunlandılar

İstanbul Bağcılar'da eve aldığı iki çocuktan birini taciz ettiğinin iddia edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolan A.S.'nin evi kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen maskeli iki kişi evin penceresine defalarca ateş edip kaçtı.

08 Haziran 2021, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta, dün yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., iddiaya göre çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti.



Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirdi

Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan mahalleliler, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirdi.

Bugün ise motosiklet üzerinde yüzleri maskeli iki kişi sokağa gelerek taciz şüphelisinin yaşadığı evi kurşunladı. Olayın ardından motosikletle kaçan maskelilerin ardından polis evin önüne gelerek mermi kovanları ve evde inceleme yaptı.

Sokak sakini, "Motosiklet üzerinde iki kişi gelmiş etrafa bakmışlar kimse yokken bir şarjör mermiyi boşaltmışlar." dedi.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL(DHA) 

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