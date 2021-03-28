Olay İstanbul'da meydana geldi. Ümraniye’de yaşayan Koreli bir adam, iddiaya göre kendisi gibi Koreli olan genç kıza akılalmaz işkencelerde bulundu. Özel bir eserini çaldığı iddiasıyla genç kız kabusu yaşatan adam yazar olduğunu iddia etti. Genç kızın anlattıkları ise dehşete düşürdü:

"Bana '7 gün boyunca benim idrarımla çorba içeceksin.' Diyerek zorla idrarını içirdi. Benimle zorla cinsel ilişkiye girerek videolarımı çekti ve videoları uygunsuz sitelere yüklemekle beni tehdit etti"

'KORE'YE GİDERSEN ÖLÜRSÜN' DEMİŞ

Emniyette yaşadığı korkunç anları anlatan 22 yaşındaki K.Y. ifadesinde, birlikte kaldıkları süreçte 44 yaşındaki W.L.'nin kendisini darbettiğini, fakat kendisinin korktuğu ve dil bilmediği için o dönem şikayette bulunamadığını söyleyerek 'Biz Şamanizme inanıyoruz. Kendisi bana bir süre sonra öngörülerine dayanarak Kore'ye dönersem öleceğimi söyleyerek 'Kore'ye gidip öleceğine sen en iyisi burada kal, seni burada bavula koyup atsam kim bilecek, yurt dışında ölmeyeceğin için seni burada istediğim kadar dövebilirim.' Diye tehdit ettiği için yanından ayrılamadım. Sürekli beni darbederek telefon ve laptopla kafama vurdu.' şeklinde konuştu.

DERİMİ KANATTI

Genç kız ifadesinin devamında 'Kore'ye gidersem beni öldürteceğini söyleyerek bana cinsel istismarda bulundu. Çeşitli cinsel oyuncaklarla bana eziyetler yaptı. Beni vücudumdaki tüyleri yakmakla tehdit etti ve vücuduma sürekli çamaşır mandalları sıkıştırarak saatlerce mandalları çıkarmama izin vermedi ve tırnak kesme aletiyle derimi kanatarak bana işkenceler uyguladı. Beni yaklaşık 6 saat boyunca evin balkonuna kilitleyerek tuvalete bile gitmeme izin vermedi.' sözleriyle yaşadığı korkunç eziyetleri anlattı.

'BANA ZORLA İDRARINI İÇİRDİ'

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; ifadesine yaşadığı korku dolu anları anlatarak devam eden K.Y., 'Bana '7 gün boyunca benim idrarımla çorba içeceksin.' Diyerek zorla idrarını içirdi. Benimle zorla cinsel ilişkiye girerek videolarımı çekti ve videoları uygunsuz sitelere yüklemekle beni tehdit etti. Ayrıca beni fuhşa zorlayarak 'Ya sen fuhuş yapacaksın ya da Kore'den birilerine getirip onlara yaptıracaksın.' Şeklinde sözler söyledi. Fakat ben yapmadım. Bana 'Sen neden yemek yiyorsun, yaşamanın bir anlamı yok.' diyerek beni aç bıraktı. Ev sahibimiz İsmail isimli şahsın yüzümdeki dayak izlerini görmesi sonucu bana yardım etmesi sayesinde buraya geldim.' İfadelerini kullanarak W.L. isimli şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRDÜ

Polis ekipleri tarafıdan yakalanarak gözaltına alınan 44 yaşındaki W.L. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli adam, 'Ben roman yazarıyım. 31 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye geldim. Müşteki benden yazar olmayı öğrenmeyi istedi. Ben evliyim. Müştekinin beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisini darbettiğimi kabul ediyorum. Sebebi ise benim yazdığım bir eseri çalarak başkalarına kendisi yazmış gibi göstermesidir. Hakaretler ettim ama ölümle tehdit etmedim. Vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürdüğümü de kabul ediyorum. Bunun sebebi beni ciddiye almasını istememdir. Fakat sözümü dinlemediğinde kendisini balkona kilitlemedim.' şeklinde konuşarak müştekinin Kore'ye dönmesini istediğini fakat genç kızın 'En azından balkonda uyumama izin ver.' dediğini iddia etti.

'TUVALETİNİ YALAMASINI İSTEDİM AMA ZORLAMADIM'

Sorgusunun devamında 44 yaşındaki W.L., 'Kendi rızasıyla balkonda kaldı ve tuvaletini de balkona yaptı. Ben kendisinden tuvaletini yalamasını istedim ama zorlamadım. Kendisi bana 'Efendimin idrarını istiyorum.' diyerek kendi rızasıyla idrarımı içti. Müştekinin mental bozukluğu vardır. Benim zihinsel bir problemim yoktur. Ben cinsel birlikteliği video çektim fakat kendisi daha önce tecavüze uğradığını söylediği için böyle bir şey yapmadığımı kanıtlamak istedim.' dedi.

KONSOLOSLUK DA TAKİPTE

Şüpheli Koreli adam sorgudaki ifadesini 'Duyduğuma göre ev sahibi Koreli bir kadının şiddet gördüğünü Kore Konsolosluğu'na bildirmiş. Ben müştekinin Kore'ye dönmesini istedim ama kendisi gitmedi. Yaptığım işkencelerden dolayı pişmanım.' sözleriyle tamamlayarak serbest bırakılmayı talep etti.

14 SUÇTAN TUTUKLANDI

Kore Konsolosluğu'ndan görevli birinin de yer aldığı sorgu sırasında şüpheli adamın ifadesinin ardından mahkeme, şüphelinin 'Hakaret', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Darp', 'Tehdit', 'İşkence', 'Eziyet', 'Ölümle tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verileri yayınlama', 'Şntaj', 'Suç uydurma', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.



