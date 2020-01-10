Babası ve ağabeyinden yıllarca cinsel istismar ve işkence gördüğünü iddia eden genç kız, savcılığa başvurdu. Babasının kendisini döverken cinsel istismarda bulunduğunu da iddia eden genç kız ağabeyinin de cinsel istismarda bulunduğunu ve tüm yaşananlara annesinin göz yumarak görmezden geldiğini ileri sürdü. Anne, baba ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede tanık olarak ifade veren başka kardeş ise babasının 1,5 yaşındaki kardeşini öldürüp gömdüğünü iddia etti. Aile içindeki karşılıklı suçlamalar ağızları açık bıraktı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Özlem K., 3 yıl boyunca babası Hüseyin K. (53) ve ağabeyi Erdem K. (23) tarafından işkence ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailesinin şiddetine sadece kendisinin değil kardeşlerinin de maruz kaldığını anlatan genç kız 21 yaşındaki ağabeyi Vefa K.'nin anne ve babası tarafından küçük kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet edildiğini ve haksız yere 5 ay cezaevinde yatmasına neden olduklarını ileri sürdü.

Baba ve ağabey hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kızın şikayetinin ardından baba Hüseyin K., ve ağabey Erdem K., hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler cinsel taciz ve işkence iddialarını yalanlayarak Özlem K.'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Özlem K., savcılıkta verdiği ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Babam Hüseyin K., Annem Ceyhan K., ve abim Erdem K.'den şikayetçiyim. Babam Hüseyin K.'den 2016 senesinde tacize uğradım. Cinsel taciz olayı 2016 yılının Haziran ve Temmuz ayında meydana gelmiştir. Babam bana dayak atarken özel yerlerime dokunuyordu.

"Annem de biliyor"

Ben daha önce ailemden cinsel tacize ve şiddete uğradığım için çocuk esirgeme kurumuna yerleştim. Annem Ceyhan K., ise babamın bizlere uyguladığı şiddet ve taciz olayların gördüğü halde sesini çıkarmıyordu. Abim Erdem K. ise 2015 yılının güz aylarında defalarca beni ellemeye çalıştı."

Genç kızın ifadelerinin ardından yürütülen soruşturma sonunda anne Ceyhan K., baba Hüseyin K., ve büyük ağabey Erdem K., hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Basit yaralama' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifadesi alınan baba Hüseyin K., üzerine atılı suçlamaları reddederek mağdurenin öz kızı olduğunu ve kendisine iftira ettiğini anlattı. 2016 yılının ortalarında ailecek toplandıklarını anlatan baba, oğlu Vefa'nın kız kardeşleri olan Özlem ve Meryem ile birlikte evden ayrılmak istediklerini söylediklerini ifade etti. O dönemde henüz yaşlarının 18, 16 ve 14 yaşlarına olduğunu söyleyen baba gitmelerine izin vermediğini, sabah olduğundaysa çocuklarının evden gittiklerini anlattı.

İzmir'de akrabalarının yanına sığınan 3 kardeş hastaneye giderek ailesinden şiddet gördüğünü ve şikâyetçi olduklarını belirtti. Daha sonra İstanbul'a gelen kardeşler burada Sosyal Hizmetler tarafından ayrı ayrı çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildiler. Baba mahkeme ifadesinde oğulları Vefa'nın bir süre sonra kendilerini arayarak eve gelmek istediğini kızlarının yurtta kalmaya devam ettiğini ve kendisinin eve geldiğini bu nedenle kızları Özlem'in kin besleyerek şikâyetçi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Haksız yere cezaevinde yattım"

Mahkemede şüpheli sıfatıyla ifade veren anne Ceyhan K., ve ağabey Erdem K., Özlem'in kendilerine iftira attığını iddianamede yer alan ifadelerin hiçbirisinin doğru olmadığını savundu. Kardeşlerden Vefa K., ise tanık olarak verdiği ifadesinde babasından yıllarca şiddet gördüğünü kardeşi Özlem K.'nın ise sık sık dayak yediğini ve bu sırada cinsel tacize de maruz kaldığını anlattı. Anne ve babasının kendisini kardeşlerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayet ettiklerini hatta kardeşlerinin de haftalarca ağabeyleri hakkında aleyhte ifade vermesi için eğitildiğini anlatan genç adam haksız yere 5 ay boyunca cezaevinde yattığını anlattı.

Babası kardeşini öldürmüş

Vefa K., ailesinin bu iftirayı bilerek attığını çünkü daha evvel 1,5 yaşındaki erkek kardeşinin babası tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve cesedin parçalara ayrılarak gizlice gömüldüğünü bildiğini anlattı. Yaşadığı şiddet ve cinsel taciz olaylarından dolayı emniyete giderek kardeşinin ölümüyle ilgili konuşacağını annesiyle konuştuğunu söyleyen Vefa K., annesinin kendisini daha önce iftira atarak cezaevine attırdığını eğer konuşursa yine yapacakları yönünde tehditte bulunduğunu belirtti.

Kardeşlerinin ölümüyle ilgili şikâyette bulunduğunu anlatan genç adam, babasının 1,5 yaşındaki oğlunu öldürmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Adliyesinde soruşturmanın devam ettiğini ve burada verdiği ifadesinde cesedin yerini gösterebileceğini anlattı. Kendisinin de cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen Vefa K., babasının 6 yaşındayken kendisini dövdüğünde erkeklik organını çakmakla yaktığını ifade etti. Mahkemede annesinin toplamda 17 çocuk doğurduğunu şuanda yaşayan 9 çocuk bulunduğunu anlatan Vefa K., 8 kardeşinin ihmalden yada dövülmekten dolayı öldüğünü, annesinin de babalarından dayak yediği için kendilerini dövmeye mecbur olduğunu anlattı.

Mahkeme dosya tanığı Vefa K.'nin hakkında açılmış ve yargılaması sonuçlanıp istinaf aşamasında olan dosyanın bir suretinin getirilmesiyle müşteki Özlem K.'nin ablası olan Duygu I.'nın tanık olarak dinletilmesi için ilerleyen günlere ertelendi.

DHA