Türkiye İstanbul’da ilginç görüntüler! Belediye ekipleri çöplerin arasında altın arıyor

İstanbul’da ilginç görüntüler! Belediye ekipleri çöplerin arasında altın arıyor

Türkiye

İstanbul’da ilginç görüntüler! Belediye ekipleri çöplerin arasında altın arıyor

İstanbul Bahçelievler'de şaşırtan bir olay yaşanıyor. Bülent Tetik isimli bir vatandaş biriktirdiği altınları yanlışlıkla çöpe atınca Bahçelievler Belediyesi ekipleri harekete geçti. 7-8 kişilik ekip altınları çöplerin içinde aramaya başladı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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İstanbul Bahçelievler'de biriktirdiği altınları çöp diye çöp kutusuna atan vatandaş durumu fark ederek hemen belediye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler ise o sokakta çöpleri toplayan aracı tespit ederek altınları aramak üzere harekete geçti.

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CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu ilginç olayı canlı yayında şu sözlerle aktardı:

İstanbul Bahçelievler'de biriktirdiği altınları çöp diye çöp kutusuna atan vatandaş durumu fark ederek hemen belediye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler ise o sokakta çöpleri toplayan aracı tespit ederek altınları aramak üzere harekete geçti.CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu ilginç olayı canlı yayında şu sözlerle aktardı:

"İstanbul Bahçelievler'de Bülent Tetik isimli bir vatandaş evdeki çöpleri çöp kutusuna attı ancak çöpün içinde altınları olduğunun farkında değildi. Çünkü küçük kızı o altınları çöpün içerisine atmıştı. İhbar geldikten sonra o çöpler herhangi bir yere dökülmedi ve şu anda bulunduğumuz alana döküldü. Bahçelievler Belediyesi temizlik işlerinin bulunduğu bu depoya döküldü ve ekipleri şu anda o altınları aramaya devam ediyorlar.

Çöp niyetine konteynerin içine attı 

Olay akşam saatlerinde yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan Bülent Tetik isimli vatandaş evdeki çöpleri çöp konteynerine attı. O sırada yanında bulunan kızı peçete sarılı halde olan 4-5 adet altını da çöp niyetine poşetin içine attı. Durum böyle olunca çöpler ve altınlar karıştı. Ardından da ortaya çıkan manzara işte bu.

altınlar 10 bin TL değerinde olabilir 

Ekipler o altınları bulmak için aramalarına devam ediyorlar. Peçeteye sarılmış haldeki 4-5 adet altın, yaklaşık olarak 10 bin TL değerinde olduğu tahmin ediliyor. O altınları bulma için şu anda hummalı bir çalışma söz konusu. Tabi ekiplerin işi oldukça zor. Zira bir poşetin içindeki o altınları bulmak çok da mümkün değil.

'Poşetler tek tek açılıyor' 

Bir hayli kötü koku içinde o vatandaşın altınlarını bulmak için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda çalışmalar altınları bulmak için tüm hızıyla devam ediyor. Henüz bir ipucuna ulaşılabilmiş değil. Tek tek poşetler açılıp altınlar bulunmaya çalışıyor. Oldukça ilginç bu anları da getirmiş olduk ekranlarınıza burada çalışmalar devam ediyor.

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