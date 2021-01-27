Türkiye İstanbul'da iş adamına şirketin önünde silahlı saldırı

İstanbul'da iş adamına şirketin önünde silahlı saldırı

Türkiye

İstanbul'da iş adamına şirketin önünde silahlı saldırı

Sarıyer'de iş adamı Enver Ocak, şirketinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerce yaralanan Ocak, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 15:51 Son Güncelleme:
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Sarıyer'de iş adamı şirketin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver Ocak, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şirketten çıkan iş adamı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ocak, olduğu yere yığıldı. Bir yemek firmasının sahibi Enver Ocak'ın yere yığıldığını gören saldırganlar geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şirket çalışanları patronlarının kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Ocak, çalışanlar tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için iş yerinin ve çevredeki villaların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde boş kovanları inceleyerek delil topladı. Saldırganların kaçtığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İş insanının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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