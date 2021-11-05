Türkiye İstanbul’da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu

İstanbul’da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul’da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu

İstanbul’da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbara gidilen ambulans yoğunluk nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü.

05 Kasım 2021, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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İstanbul’da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78’e ulaştı.

Merter’de yolun iki tarafında da trafik ağır hareket etti.

AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, Cevizlibağ D-100 üzerindeki ambulansın yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

DHA

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