Türkiye İstanbul'da iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu yaşandı

Türkiye

İstanbul'da iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay ve metrobüs duraklarında kalabalık oluştu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 20:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tramvay ve metrobüs duraklarında oluşan kalabalıktan yolcular araçlara binmekte zorluk çekti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 72 olarak ölçüldü. Zaman geçtikçe azalan yoğunluk saat 19.50'de yüzde 54 olarak ölçüldü. 

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika deprem: Erzurum'da korkutan deprem