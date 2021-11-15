İstanbul'da iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay ve metrobüs duraklarında kalabalık oluştu.
15 Kasım 2021, Pazartesi 20:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tramvay ve metrobüs duraklarında oluşan kalabalıktan yolcular araçlara binmekte zorluk çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 72 olarak ölçüldü. Zaman geçtikçe azalan yoğunluk saat 19.50'de yüzde 54 olarak ölçüldü.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN