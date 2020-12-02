İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da bugünden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ardından mesai sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı.
02 Aralık 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Mesai bitimi sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluştu.
DHA