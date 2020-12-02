Türkiye İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da bugünden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ardından mesai sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Mesai bitimi sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluştu.

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DHA


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