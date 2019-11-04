İstanbul'da vatandaşlar ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurmaya devam ediyor.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un birçok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada 44 olarak açıklandı. Hastanelere başvuranların sayısı artmaya devam ediyor.

Hasta yakınları anlattı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze ya da ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, birkaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Birkaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde ,dereceleri var. Şu an müşahede altında, kendinde değil."









İki ihtimal var

Ispanak zehirlenmesi ile ilgili ‘olayın nedenine ilişkin’ henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ortaya atılan iki iddia var.

1- Ispanak tarlalarındaki ilaçlar: Tarlalarda üretilen ıspanaklara sıkılan böcek öldürücü ilaçların, gıdayı tüketenlerde zehirlenmeye neden olduğu iddia ediliyor.

2- Ispanak değil, benzer bir bitki: Adamotu olarak bilinen ıspanağa benzer bitki, fazla tüketildiğinde baş ağrısı ve mide bulantısına neden olabiliyor. Bu bitkinin ıspanaklara karışmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Açıklama geldi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı: 'Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır.'





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