Türkiye İstanbul'da jandarmadan operasyon, 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da jandarmadan operasyon, 6 kişi gözaltına alındı

Türkiye

İstanbul'da jandarmadan operasyon, 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da jandarma tarafından terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

20 Mart 2021, Cumartesi 09:16 Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PYD/YPG saflarında yer alan bazı kişilerin Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldikleri belirlenen şüpheliler adım adım takip eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Başakşehir'deki adreslere operasyon düzenledi.


Şafak vakti belirlenen 4 farklı adrese yapan jandarma, Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin tamamının örgütün sözde özel kuvvetleri tarafından askeri, siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldukları, PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikleri, "Zeytin Dalı Harekatı"ndan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, İstanbul'da yaklaşan Nevruz öncesinde provokatif eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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