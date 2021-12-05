İngiliz Liar/Yalancı dizisinde ilaçla uyutulup cinsel saldırıya maruz kalan bir kadının hukuk mücadelesi anlatılıyor. Bu hikaye ise B.A.(23) adlı bir kadının gerçeği oldu. İddiaya göre; arkadaşının ve tanımadığı 2 erkeğin cinsel saldırısına maruz kalan kadın hukuk mücadelesi başlattı, delillerini tek tek topladı ancak saldırganlar serbest kaldı. Sabah'ın ulaştığı kadın, başka bir kadının arkadaşının daha saldırıya maruz kaldığını söyledi.

"Bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kaldım. Hareket etmek istesem de edemedim. Başka kadınların da başına geldiğini duydum" dedi. Olaydan sonra yaşadıklarının da kabusun ikinci perdesi olduğunu dile getiren B.A. "10 gün kendimi kapattım ve kimseyle konuşamadım. Hala da psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Hem mağdurum hem haklılığımı ispat etmeye çalışıyorum" diyerek kendisine en kötü kabusu yaşatanların en ağır cezayı almalarını istedi. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberi...

GENÇ KIZLAR GARİP BİR ŞEKİLDE UYUYAKALDI

Olay, İstanbul Maltepe'de geçen eylülde yaşandı. Grafiker B.A., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., kadını müzisyen Duru A. ile tanıştırdı. Dostlukları ilerledi. 3 arkadaş birkaç gün Duru A.'nın evinde kaldı. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi. İki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı.

Garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A. soruşturma evrakına göre, üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak kendinden geçip tekrar uyudu. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. 3.kez uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan Duru A. da çıplaktı. İşte detaylar:

ŞIRINGA DELİL OLDU

Sürekli yarı baygın şekilde ayılmayı bekleyen B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. artık evde değildi. Tüm öfkesini arkadaşı bildiği Baha S.'ye kustu. Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddetti. Rüya gördüğünü ileri sürdü. Duru A. ile birlikte uyuduğu koltuğun başında içlerinden birine ait olduğunu düşündüğü sıvıyı gören B.A. evde buldukları şırınga ile sıvıyı çekti. Bu esnada tedirgin olan Baha S. "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Bunun üzerine karakola giden 2 kadın şikayetçi oldu, koruma talep etti. Ellerindeki şırıngada bulunan sıvıyı da delil olarak karakola verdi.

ERHAN İTİRAF ETTİ

Ertesi gün yüzleşmek için Kadıköy'e şüphelilerden Erhan Ş.'ı çağıran kadınlar, yanlarına güvendikleri arkadaşlarını da aldı. Erhan Ş. ise 2 kadının alkol alıp uyuya kaldığını ve ikisiyle de cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti. Tanıklar da bu şekilde karakolda ifade verdi. Ancak evli de olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. polislere verdiği ifadesinde "Rızaları dahilinde onları öptüm ama cinsel birliktelik yaşamadım. İftira atıyorlar asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı bir süre sonra çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. İki şüpheli de serbest kaldı. Şüphelilerden Baha S.'nin ise ifadesi hiç alınamadı. Polislerin ifadesini almak istediği Baha S., "İfadeye gelmeyeceğim" dedi. Savcılık ise birçok emniyet müdürlüğüne yazı yazarak ifadesinin alınmasını talep etti.

KADINDA DARP İZLERİ

B.A.'nın muayesinde göbek, üst dudak ve sağ kolunda yaralanmalar olduğu Adli Tıp Kurumu'nca tespit edildi. Bir tespit daha vardı o da genç kadının taze oluşmamış bir cinsel eylemin bulgusuydu. Sürüntü örneği alan adli tıp uzmanı, DNA incelemesi incelemesi yapılarak cinsel saldırı eylemiyle bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gerektiğini rapor etti. Ayrıca arkadaşı Duru A.'nın vücudunda da darp izleri tespit edildi.

"TUTUKLANMADILAR BİR KEZ DAHA YARA ALDIM"

B.A. "Vücudumdan alınan örnekler şüphelilerle karşılaştırılmalı. Şırıngadaki sıvı da şüphelilerin DNA'sı ile karşılaştırılmalı. Toplu cinsel saldırı sırasında bilinçsizdim. Müdahalede bulunup tepki veremedim. Rızam dışında bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kalmıştım. Hareket etmek istesem de edemiyordum. Bununla ilgili de inceleme yapılsın. Tutuklanmadılar, bir kez daha yara aldım. O an normal bir uyku yaşamıyordum. Uyuyup uyuyup uyandım. İlaç verdiklerini düşünüyorum.

Baha üstümde, Duru yanımdaydı. Erhan'ı da gördüm. Uyandığımda altım çıplaktı. Tamamen uyanınca başıma gelenleri idrak ettim. Bağırdım ama Baha inkar etti. Zaten baygın vaziyetteydim, zorlama bulgusu oluşamaz. İlk 10 gün kendimi kapattım ve kimseyle konuşamadım. Hala da psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Hem mağdurum hem haklılığımı ispat etmeye çalışıyorum. Korkum başka kadınların da mağduriyet yaşaması. En ağır cezayı almalarını ve yargılamanın başlamasını istiyorum" dedi.



