CNN TÜRK canlı yayınına katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir dünya bu salgınla mücadele ediyor. Zor bir süreç. Türkiye’de dünyadaki ülkeler içinde bu anlamda iyi pozisyonu olan bir ülke. Sağlık insan gücümüz ve devletimizin desteği ile bu süreci iyi yönetiyoruz. Sadece sağlıkçıların değil toplumun bütünüyle özveride bulunmalıyız.

Eylül ayında ikinci bir pik dönemi yaşadık. Yaklaşık 3 aydır da önlemlerle bir vakalarda azalma yaşadık. İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk milyon doz aşı yapmış bulunmaktayız. Bu süreç nasıl gidecek? Biz salgının durumuna göre pozisyon alıyoruz.

Her zaman bu salgınla ilgili tedbiri elden bırakmamız iletişimi elden bırakmamız lazım. Herkesin bir sorunu var. Biz biliyoruz ki özellik esnaf zor durumda. Öğrencilerimiz okullara gitmek istiyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şunu da bilmeliyiz ki kısıtlama insanların uyumu ile başarı getirir.

İstanbul bir mega şehir medeniyetimizin baş şehri salgın sürecini İstanbul’da başarılı bir şekilde yürütmeliyiz.

BİZ NE GÖRÜRSEK İSTANBUL’DAKİ DURUM HARİTADA MAVİYE DÖNER?

Vaka sayısı ve testlerdeki pozitiflik oranımız ve yatışlardan çok çıkışların olması önemli hastanelerde. Şu anda İstanbul’da hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız yok. Bazı hastanelerimizde sadece daha çok kovid hastalarımız var. Kısıtlamalardan çok insanlarımızın bu tedbirlere uyması önemli. Biz insanlarımızın tutumundan da memnunuz. Bunu da söylemek lazım. En çok biz istiyoruz aslında sağlıkçılar olarak bu hastalığın bitmesini.

Salgının bitmediğini ve önlemlerin devam ettiğini bilmelerini istiyorum. İnsanların maskelerini mümkün olduğu kadar takmasını ve mesafesini korumasını öneriyoruz.





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NE KADAR SÜRELİK DEĞERLENDİRMELERLE NORMALLEŞME KADEMELERİNE BAKILACAK?

Vaka sayıları haftada bir ama tek vaka sayısına istinaden değil. Bunlar 15 günde bir revize edilecek. İnşallah ilk olarak sarıya dönmek için çaba sarf edeceğiz. İnsanların birlikte hareket etmesiyle bu salgını azaltabiliriz. Yükselebilir de alçalabilir de ancak insanlar önlemlerle uymaya devam etmeli. İnsanlarımız şunu da bilsinler İstanbul’da yapılan son 15 yıldaki yatırımlarla biz her türlü mücadeleye hazırız.

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