Türkiye İstanbul'da kadın cinayeti! Nermin Celep takside defalarca bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Nermin Celep takside defalarca bıçaklandı

Türkiye

İstanbul'da kadın cinayeti! Nermin Celep takside defalarca bıçaklandı

Pendik'te Nermin Celep erkek arkadaşı Ramazan Su ile bindiği takside defalarca bıçaklandı. Taksi sürücüsü tarafından hastaneye götürülen Nermin Celep kurtarılamadı.

28 Ocak 2022, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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Pendik'te iddiaya göre Ramazan Su, kız arkadaşı Nermin Celep'i önce sokakta darp etti. Ardından bindikleri takside defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın taksi sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Nermin Celep, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli gözaltına alındı.



SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve Taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı.

TAKSİDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.

RAMAZAN SU YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

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