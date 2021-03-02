Türkiye İstanbul'da kafe ve lokanta sahipleri geceden hazırlığa başladı

İstanbul'da kafe ve lokanta sahipleri geceden hazırlığa başladı

Türkiye

İstanbul'da kafe ve lokanta sahipleri geceden hazırlığa başladı

Kabine Toplantı'sı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme kararlarını açıklamasının ardından aylardır İstanbul'da bu müjdeyi bekleyen kafe ve lokanta sahipleri geceden hazırlıklarına başladı.

02 Mart 2021, Salı 09:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlıklarını yaptığı görüldü. Fatih'te bir kebap salonunun çalışanları geceden masa ve sandalyelerini dezenfekte edip temizleyerek hazırlıklarını tamamladı. 



MÜŞTERİLERİNİ ÖZLEDİLER

Fatih'te bulunan bir kebap salonu yetkilisi Ahmet Gök, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, yüzde elli kapasiteyle sayın müşterilerimize hizmet vermek için gerekli hazırlıkları hijyen kurallarına uygulayarak hazırlığımıza başladık, bismillah diyerek. Sabah işimize bakacağız, sevgili müşterilerimizi bekliyoruz. İçleri rahat bir şekilde gelip yiyebilirler. Hijyen kurallarına uyarak hizmetimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 4 aydır beklediğimiz bir karardı, mutluyuz yani. İşimizi de özledik, müşterilerimizi de özledik. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası bekliyoruz müşterilerimizi. Akşam 19.00'dan sonra ise paket ya da gel al şeklinde devam edeceğiz" dedi.

Restoran sahibi Emre Samancı "Bugün bu saat itibaren bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterimizi ağırlamaya hazırız. Müşterimize baya hasret kaldık ve özledik. Müşterimizin gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Restoranımız da önlem olarak, ilk önce yüzde 50 kapasitesi çalışmak üzere restoranın içerisindeki masa düzeni ayarladık. Dezenfektan ve gerekli sarf malzemelerimizi ayarladık. Çok heyecanlıyız. Uzun aradan sonra müşterimize kavuşacağız" dedi.  

DHA


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