Türkiye İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması

İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması

Türkiye

İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.

05 Nisan 2020, Pazar 23:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.


AA


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