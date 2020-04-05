İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.
05 Nisan 2020, Pazar 23:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1246886552292261889
AA
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