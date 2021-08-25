Türkiye İstanbul'da kan donduran olay! İhbar sonucu ortaya çıktı

İstanbul'da kan donduran olay! İhbar sonucu ortaya çıktı

Türkiye

İstanbul'da kan donduran olay! İhbar sonucu ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Ahmet Özcan gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi, polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul(DHA) 

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