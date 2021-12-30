Türkiye İstanbul'da kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Türkiye

İstanbul'da kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 de ise yaralandı.

30 Aralık 2021, Perşembe 00:01 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Altınşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Resul K. (23) ve babası Sefa K. (55), daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Metin Balkan (34) ile İstasyon Mahallesi’nde bir araya geldi.

Taraflar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Balkan ve Sefa K. yaralanarak yardım beklerken Resul K. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Balkan ve Sefa K.’yi hastaneye kaldırdı.

Metin Balkan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Sefa K.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri firar eden Resul K’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL (İHA)

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