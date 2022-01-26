Türkiye İstanbul'da kar esareti! Battaniye içinde saatlerce taşıdılar...

İstanbul'da kar esareti! Battaniye içinde saatlerce taşıdılar...

Türkiye

İstanbul'da kar esareti! Battaniye içinde saatlerce taşıdılar...

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de hayat durma noktasına geldi. 62 yaşındaki diyaliz hastasını, yakınları hastaneye battaniyeye sararak 4 saatte taşıdı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden olan Arnavutköy'de dün yollar kapandı, araçlar trafikte kaldı. Bolluca Mahallesi'nde yaşayan ve diyalize girmesi gereken 62 yaşındaki Osman Yüksel'de kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ve polisler de gelemedi. Yakınları da son çare olarak hastaneye gidemeyen Yüksel'i battaniyeye sararak taşıdı. Yüksel, yaklaşık olarak 5 kilometre boyunca battaniyeye sarılı olarak taşındı. Yüksel, yaklaşık 4 saat sonra diyaliz merkezine ulaştı.


"HİÇBİR YETKİLİ YARDIM ÇAĞRIMIZA KULAK VERMEDİ" 

Osman Yüksel'in oğlu Muhsin Yüksel, "Babamın dün saat 15.00'da diyalize girmesi gerekiyordu. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle kendisini diyaliz merkezine götüremedik. Babamın durumu ağırlaşmaya başlayınca ambulans ve polis ekiplerine haber verdik. Kapanan yollardan dolayı hiçbir yetkili yardım çağrımıza cevap veremedi. Çareyi kendi imkanlarımızla battaniyeye sararak babamızı diyaliz merkezine götürmeye karar verdik. Yaklaşık 5-6 kilometrelik yolu vatandaşlarımızın da yardımıyla yürüyerek geldik" dedi. 

TAMAM DOĞAL AFET AMA YOLLARDA HİÇBİR ÇALIŞMA YOK" 

Muhsin Yüksel yaşananların doğal afet olduğunu ancak dünden beri yollarda hiçbir çalışmanın yapılmadığını belirtirken diyaliz merkezinde de mahsur kalan hastaların olduğunu da söyledi.

DHA


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