İstanbul kar yağışına teslim oldu... Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil tüm yolların trafiğe açıldığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, 'İstanbul'da kamu personeli yarın idari izinli sayılacak' açıklamasında bulundu Vali Yerlikaya, saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. İşte dakika dakika İstanbul'da yaşananlar ve kar nedeniyle alınan tedbirler...

"TÜM YOLLARIMIZ TRAFİĞE AÇILMIŞTIR"

Bakan Karaismailoğlu, 'Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.' dedi.

İSTANBUL'DA 6 YENİ TEDBİR

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 6 yeni tedbir alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Kamu çalışanları yarın idari izinli olacak. İstanbul'da otogarlardaki çıkışlar yarın sabah 09.00’a kadar durduruldu. Üniversitelerde eğitime 31 Ocak kadar ara verildi. İşte İstanbul'da karla mücadelede 6 yeni tedbir...





THY UÇUŞLARI DURDURDU

10.09 - Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5’inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul’a sevki için planlama yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

09.40 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte İmamoğlu'nun açıklamaları...

"Kar kalınlığı 80 cm'yi bulan bölgelerimiz var. Özellikle kuzey hattımızda, bu yollarda 1 metreyi aşan kar yoğunluklarına ulaştı. Şehrimizin genelinde 35-50 cm arasında bir kar kalınlığı oluşmuştur.Kar yağışı dün olduğu gibi bugün de akşam itibariyle beklenen 18:00 itibariyle yoğun bir biçimde devam etme ihtimali yüksek. Belli bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Yapılan bütün uyarılara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. İstanbul'da hiçbir su kesintisi olmayacaktır."

YOLLAR BUZA DÖNDÜ

09.05 - TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda Trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü.

Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı.

Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.

08:45 - Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN SÜRÜCÜLERE ÇAĞRI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sürücülere sosyal medyadan çağrıda bulunarak, 'Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım.' dedi.









İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır' dedi.













İSTANBUL KARA TESLİM!

07.45 - İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda Trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü.

07.35 - Bakan Koca, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlanan UMKE ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar" notunu ekledi.





07.00 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

06.08 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

05.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA OTOBÜSLERİN ÇIKIŞ KISITLAMASI UZATILDI

03.00 - Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.

01.27 - İletişim Başkanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 ilde 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

İSTANBUL'A GİRİŞLER TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Olumsuz hava koşullarından dolayı 75 adet devlet ve il yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul’a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

01.00 - Kar yağışı Büyükçekmece'de de yolları kapattı. Ara sokaklara araçlar girmekte zorluk çekince vatandaşlar evlerine yaya yürüdü. Yolda kalanların imdadına ise kar çalışması yapan kepçeler yetişti. İnsanlar evlerine kepçenin ağzında gitmeye çalışırken kalp krizi geçiren bir hasta, yolda ilerleyemeyen ambulansa kepçe ile yetiştirildi.

SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU İSTANBUL'A GELDİ

00.50 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.















