Türkiye İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu

İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle trafikte bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

25 Mart 2021, Perşembe 09:56 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kar nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Eyüpsultan'da da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıktı.

DHA

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