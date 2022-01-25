Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.



