İstanbul'da kar nedeniyle, yargı mensupları ve adliye çalışanlarına idari izin!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) duyurdu. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
25 Ocak 2022, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.