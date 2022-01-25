Türkiye İstanbul'da kar nedeniyle yeni yasak! Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'da kar nedeniyle yeni yasak! Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Türkiye

İstanbul'da kar nedeniyle yeni yasak! Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir duyuru yaptı. Yerlikaya, 'Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir' dedi.

25 Ocak 2022, Salı 07:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00'a kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. 


Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.



İlgili Haberler
İstanbul'da otobüs duraklarında yoğunluk! Özel araçlarla trafiğe çıkmak yasak!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00'e kadar uzatıldı