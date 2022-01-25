İstanbul'da kar nedeniyle yeni yasak! Özel araçlar trafiğe çıkamayacak
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir duyuru yaptı. Yerlikaya, 'Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir' dedi.
25 Ocak 2022, Salı 07:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00'a kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1485810290008727554?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1485810290008727554%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fistanbulda-kar-esareti-ozel-araclarin-trafige-cikmasi-yasak
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