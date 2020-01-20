İstanbul’da sabah etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde durmuştu. Özellikler Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Aydos’ta yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM 25 Ocak'a kadar sıcaklıkların mevsim normalleri altında olacağını belirtti. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere etkili olacak yağışların kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşürmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre ise İstanbul'a pazartesi ve salı günü kar yağması bekleniyor.





İHA





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