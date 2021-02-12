İstanbul'da günlerdir konuşulan kar yağışı az önce birçok semtte başladı. “İstanbul’u günlerce esir alacak bir kar mı geliyor” sorusunu uzmanlara yönelttik. Kar bekliyorlar ama 1987 kışındaki felaketi tarif etmiyorlar. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere 1987 kışı gibi yoğun bir kar uyarısı yapılırken, “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyen meteoroloji mühendisi Dr. Deniz Demirhan tahminlerini gün gün anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan özellikle İstanbul’u ve Marmara’yı bekleyen kar yağışlarını değerlendirdi.

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Kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir ‘felaket’ halini alacağını düşünmediklerini belirten Demirhan, “Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz” dedi.

Demirhan’ın günlük değerlendirmesi ise şöyle:

Cuma günü soğuk hava etkisini devam ettirecek, kuvvetli rüzgâr ve yağış bekleniyor. Ancak yağış yağmur şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı 08:20 sularında birçok ilçede görülmeye başladı. Kar yağışının ardından İstanbul trafiğindeki yoğunluk da dikkat çekti. Trafik yoğunluğu 08:40'ta yüzde 67'ye kadar yükseldi.

Hafta sonu etkili olacak

Cumartesi günü yağış beklenmiyor fakat soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Yani sıcaklık 0 dereceye kadar düşebilir. Cumartesi rüzgâr da kuvvetli. Kuzeyden esecek. Pazar gününe doğru da kuzeydoğu istikametinden esecek. Kuzey soğuklarını bize taşıyacak.

Pazar günü gece yağmur olabilir. Ancak sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Kar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sıcaklıkların da buna bağlı olarak 2 ile 0 derece arasında olması bekleniyor.

Her yerde kar örtüsü görebileceğiz. Ama bazı bölgelerde 20 cm’ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Kar yağışı gece boyu da devam eder. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

Kar örtüsü artacak

Pazartesi günü kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir.

Salı günü yağışın devam etme ihtimali var. Kuvvetli rüzgâr devam edecektir. Ancak meteoroloji verilerini takip etmek gerekir. Çarşamba ve perşembe için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çok erken olur. Veriler geldikçe bu konuda daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’yi etkileyen hava sistemlerini için "Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da lodos gibi ısıtıcı güneyli rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtınaya dönüyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini yurdumuz üzerine yönlendiriyor. Cumartesiden itibaren bu sistemin üreteceği yıldız, poyraz ve karayel gibi kuzeyli sert rüzgârlar, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri düzeyine gelmesine sebep olacak. Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak" dedi.

Söz konusu sistemin, 1985, 1987, 2002 ve 2004 yıllarındaki o efsanevi sert kış kadar bir ortam yaratma ihtimali yüksek, epeyce soğuk günler bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda da şubat ayı sonuna kadar etkili olması kuvvetle muhtemel bir soğuk hava dalgasından söz edebilecek.

Hürriyet / Musa Kesler







