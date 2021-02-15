Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hafta boyunca peş peşe yapılan ‘son dakika’ uyarılarının ardından önceki gece başlayan kar yağışı dün gün boyunca İstanbul’da etkisini gösterdi. Kar yağışının devam ettiği kentte her yer beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışının bugün de sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de CNN Türk canlı yayınında hava durumunu değerlendirdi ve "Bugün ve yarına dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





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Orhan Şen: Bugüne ve yarına dikkat

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hava durumunu CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Normal bir hava durumu ile karşı karşıyayız. 15 gün önceki hava durumu anormaldi. İstanbul’un kışı Ocak-Şubat’ta yapar. Abartıldığı gibi de bir kar yağışı olmadı. Nedenlerinden bir tanesi sıcaklık çok eksi derecelere düşmedi. Şehir içinde 5-6 derecede kaldı. Alçak semtlerde 2-3 santimlik kar var. Yükseklerde 30 santimi geçen kar yağışları oldu. Daha fazla abartılmıştı biliyorsunuz.

Bu sistem baktıysanız güneyden, güneybatıdan geliyordu. Bugün döndü. 2000-3000 metre yükseklikte sistemde döndü ve kuzeyden gelmeye başladı. Kuzeyden gelmeye başlaması, şudur; İstanbul’da Marmara kuzey ve doğusunda kar yağışı artar bugün ve yarın. Sıcaklık da düşer. Bugünkü yağış biraz daha farklı olacak, yerde tutacak şekilde olacak. Biraz daha sevineceğiz. Bugün ve yarına dikkat etmemiz gerekiyor. Göl etkisi de yaparak. Karaya geldiğinde yağış fazlalaşır. Sistem doğuya kaydı biraz daha. Ordu’dan İzmir’e kadar bir çizgi çekin, Amasya falan da bu sisteme girdi. Doğu’ya kar yağışı gelmedi. Salı ve çarşamba günü de oraya gelecek. Çarşamba akşamı kar son. Perşembe günü hava ısınıyor. Cuma günü biraz daha soğuma var ama kar yapacak bir soğuma değil. Ondan sonraki 2-3 sonrasında ise bir kar yağışı görünmüyor."

Meteoroloji'den son uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat pazartesi gününe ilişkin uyarılarda bulundu. Yoğun kar yağışına ve kuvvetli yağışa dikkat çeken Meteoroloji'de "Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." açıklaması geldi.

Açıklamada ayrıca, "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı:

İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'in batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Ardahan, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



