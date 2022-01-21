Türkiye İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Türkiye

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar iş çıkışında kara yakalandı. Evlerin çatısı, araçların üzeri beyaza büründü.

21 Ocak 2022, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

Öte yandan yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkili olması bekleniyor.

SARIYER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Sarıyer’de de lapa lapa yağan kar yağışı bir süre sonra dindi.

İHA

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